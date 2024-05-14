Kasus Mayat Pria Dibungkus Sarung, Tersangka Buat Skenario Korban Tagih Utang ke Bali

JAKARTA - Tersangka FA (23) yang merupakan pelaku utama pembunuhan terhadap AH (31) membuat skenario untuk menutupi aksi pembunuhan pamannya yang jasadnya ditemukan terbungkus sarung di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Kasubdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka FA merancang cerita bila korban yang merupakan pamannya pergi ke Bali.

"FA menyampaikan untuk membuat skenario dengan cerita yang lain bahwa pada Hari Jumat 10 Mei, pukul 15.00 WIB, korban pergi ke Bali," kata Titus, Selasa (14/5/2024).

Dalam skenario yang dibuat tersangka, korban disebut akan menemui mantan karyawannya yang bernama Saiful dengan menggunakan mobil. Tujuannya untuk menagih utang.

Selain itu, korban juga melarang tersangka FA untuk menceritakannya kepada keluarganya. Skenario itu diciptakan agar warga sekitar dan keluarga korban tak curiga dengan hilangnya AH.

"Untuk perihal tersebut (korban pergi ke Bali) jangan bilang orang rumah saya," sebut Titus.

Skenario yang dibuat oleh FA itupun sempat disampaikannya kepada NA yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini. Dia menyetujui cerita itu dan beranggapan skenario tersebut paling tepat.

"Skenario (korban pergi ke Bali) tersebut disetujui N," kata Titus.