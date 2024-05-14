Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Mayat Pria Dibungkus Sarung, Tersangka Buat Skenario Korban Tagih Utang ke Bali

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |17:57 WIB
Kasus Mayat Pria Dibungkus Sarung, Tersangka Buat Skenario Korban Tagih Utang ke Bali
Tersangka pembunuhan (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka FA (23) yang merupakan pelaku utama pembunuhan terhadap AH (31) membuat skenario untuk menutupi aksi pembunuhan pamannya yang jasadnya ditemukan terbungkus sarung di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Kasubdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka FA merancang cerita bila korban yang merupakan pamannya pergi ke Bali.

"FA menyampaikan untuk membuat skenario dengan cerita yang lain bahwa pada Hari Jumat 10 Mei, pukul 15.00 WIB, korban pergi ke Bali," kata Titus, Selasa (14/5/2024).

Dalam skenario yang dibuat tersangka, korban disebut akan menemui mantan karyawannya yang bernama Saiful dengan menggunakan mobil. Tujuannya untuk menagih utang.

Selain itu, korban juga melarang tersangka FA untuk menceritakannya kepada keluarganya. Skenario itu diciptakan agar warga sekitar dan keluarga korban tak curiga dengan hilangnya AH.

"Untuk perihal tersebut (korban pergi ke Bali) jangan bilang orang rumah saya," sebut Titus.

Skenario yang dibuat oleh FA itupun sempat disampaikannya kepada NA yang juga berstatus tersangka dalam kasus ini. Dia menyetujui cerita itu dan beranggapan skenario tersebut paling tepat.

"Skenario (korban pergi ke Bali) tersebut disetujui N," kata Titus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184186/pembunuhan-pjyU_large.jpg
Rekonstruksi Gambarkan Detik-Detik Pembunuhan Sadis Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement