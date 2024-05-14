Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepsek SMK Lingga Kencana Ungkap Dana Perpisahan Rp800 Ribu per Siswa, Ini Alokasinya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |21:59 WIB
Kepsek SMK Lingga Kencana Ungkap Dana Perpisahan Rp800 Ribu per Siswa, Ini Alokasinya
Kepsek SMK Lingga Kencana Sarojhi (Foto: MPI)
A
A
A

 

DEPOK - Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Lingga Kencana, Sarojhi mengungkap bahwa pihak panitia menarik dana mencapai Rp800 ribu per siswa untuk perpisahan ke kawasan Bandung, Jawa Barat, pada 10-11 Mei 2024 itu.

Ia pun merinci alokasi dana Rp800 ribu di antaranya untuk keperluan akomodasi pihak travel hingga kenang-kenangan bagi para guru-guru.

"Ada, ada (perjanjian hitam di atas putih sama pihak travel)," kata Sarojhi kepada wartawan di SMK Lingga Kencana, Selasa (14/5/2024).

"Bukan Rp800. Entar dulu, yang saya tahu itu untuk kegiatan tour itu Rp700, oh Rp800 mungkin kenang-kenangan guru include kenang-kenangan guru. Yang Rp700 biayanya untuk kegiatan perpisahan dan wisuda mungkin perjanjian dengan travel itu Rp600, yang Rp100 untuk akomodasi perpisahan," tambahnya.

Sarojhi menegaskan bahwa biaya segitu pun sudah termasuk bus dan penginapan. Bahkan pihaknya melakukan subsidi silang bagi 12 anak yatim dan tidak mampu untuk ikut dalam rombongan 122 siswa. "(Termasuk) bus dan penginapan," ujarnya.

Sarojhi menyebut pihaknya menggunakan jasa travel Will In Tour asal Bogor, Jawa Barat. Menurutnya travel serupa pernah digunakan saat kunjungan industri ke wilayah Garut, Jawa Barat pada 2023 silam.

Halaman:
1 2
      
