JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,5 mengguncang Keerom, Papua, Rabu (15/5/2024).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:15 WIB.
BACA JUGA:
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
BACA JUGA:
"#Gempa Mag:5.5, 15-May-2024 00:15:36WIB, Lok:5.09LS, 151.30BT (1186 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:56 Km #BMKG," tulis BMKG.
(Fakhrizal Fakhri )