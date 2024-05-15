Gempa M5,5 Guncang Keerom Papua Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,5 mengguncang Keerom, Papua, Rabu (15/5/2024).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:15 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.5, 15-May-2024 00:15:36WIB, Lok:5.09LS, 151.30BT (1186 km Tenggara KEEROM-PAPUA), Kedlmn:56 Km #BMKG," tulis BMKG.

