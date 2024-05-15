Viral Video Pria Diduga Sedang Nyabu Ngaku Bang Jago dan Kebal Hukum

BANDARLAMPUNG - Media sosial digegerkan dengan sebuah video orang yang mengaku kebal hukum. Video tersebut memperlihatkan seorang pria mengaku Si Jago kebal hukum sedang mengkonsumsi diduga narkoba jenis sabu.

Dalam video yang diterima MNC Portal, terlihat pria tersebut asik menghisap sesuatu diduga sabu. Pada video lainnya, pria yang mengenakan kaos hitam dibalut kemeja berbahan jins tersebut tengah menggigit sebilah golok.

"Namaku si jago dari Lampung Timur, negara nabung, aku kebal hukum," tulis dalam keterangan akun media sosial Facebook Him Anja.

Dikonfirmasi terkait video tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, Satnarkoba Polres Lampung Timur masih melakukan pencarian terkait keberadaan pria tersebut.

"Terkait video viral itu, Satnarkoba Polres Lampung Timur saat ini tengah melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pria yang ada didalam video tersebut," ujar Umi, Rabu (15/4/2024).