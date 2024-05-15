Ditjen Holtikultura Kementan Keluarkan Puluhan Juta untuk Beli Baju Koko hingga Uang Bukber SYL

JAKARTA - Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Prihastyo Setyanto menyatakan pernah diminta Rp30 juta untuk keperluan buka bersama (bukber) eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Tak hanya itu, ia juga diminta untuk urunan pembelian baju muslim SYL Rp27 juta.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi di sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

Awalnya, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Setyanto perihal permintaan uang oleh SYL untuk keperluan umrah dengan keluarga.

Setyanto pun mengamini adanya permintaan yang dimaksud. Ia menyebutkan, pihaknya dibebankan Rp600 juta yang kemudian membengkak menjadi Rp1 miliar.

"Jadi awalnya diminta Rp600 (juta) tapi akhirnya Rp1 miliar yang diberikan?," tanya Jaksa KPK di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/5/2024).

"Betul," jawab Saksi.

"Jadi kemudian selain itu apakah ada bantuan untuk pembelian baju atau celana koko, saksi masih ingat?," tanya Hakim lagi.