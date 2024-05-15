Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Akhir Jabatan, Approval Rating Jokowi Menembus 77,1%

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:02 WIB
Jelang Akhir Jabatan, Approval Rating Jokowi Menembus 77,1%
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers)
JAKARTA - Tingkat kepuasan publik atau approval rating terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap tinggi menjelang masa akhir jabatannya pada Oktober 2024. Hal tersebut tergambar dalam survei terbaru dari Polling Institute.

"Publik yang cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebesar 58,2% dan yang sangat puas 19%. Dengan demikian, approval rating Presiden sebesar 77,1%," kata peneliti utama Polling Institute, Kennedy Muslim, dalam paparannya, Rabu (15/5/2024).

Sebaliknya, 21,6% responden menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali, dan 1,3% responden lainnya tidak memberikan jawaban atau tidak tahu. Bila dilihat, tren approval rating Presiden Jokowi cenderung stabil di atas 70% sejak November 2023.

"Data Polling Institute menunjukkan puncaknya pada 12-13 Februari 2024 dengan angka 78,6%," ujarnya.

Kennedy menambahkan, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Tiga alasan utama adalah pembangunan infrastruktur (32,2%), kinerja yang dinilai sudah bagus (22,5%), dan bantuan sosial kepada rakyat kecil (20,9%).

