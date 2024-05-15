Public Trust Tinggi, Kejaksaan Dinilai Berani Bongkar Kasus Kakap

JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan tetap stabil di angka 75%. Hal tersebut menjadikannya lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik.

Dalam survei yang dilakukan Polling Institute akhir April 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan September 2023 yakni 57%.

Menurut Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim, kenaikan kepercayaan ini berkaitan dengan keberhasilan kejaksaan dalam menangani sejumlah kasus korupsi besar, termasuk dugaan korupsi tata niaga timah.

"Kalau kita lihat, memang tren kejaksaan ini naik cukup kencang dari bulan September (2023) seiring dengan banyaknya penanganan kasus-kasus korupsi raksasa yang ditangani oleh kejaksaan," katanya saat memaparkan hasil survei Polling Institute, Rabu (15/5/2024).

Suparji Achmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia menambahkan, peningkatan kepercayaan ini tidak terlepas dari pemberitaan terhadap kinerja kejaksaan.

"Saya kira tidak lepas dari penangan kasus-kasus besar, yang kemudian menarik pemberitaan masyarakat. Maka, bisa dicek saja bagaimana indeks pemberitaan di media antara kejaksaan, kepolisian, KPK. Pemberitaan yang positif, ya," ujarnya.

"Jadi, ini dipengaruhi penanganan kasus-kasus besar, kasus-kasus yang 'seksi', dan juga tidak lepas dari transparansi, keterbukaan atau pemberitaan bagaimana kerajinan atau kesungguhan dari memublikasi setiap perkembangan kasus," imbuhnya.