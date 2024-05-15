Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat Daftar Bacalon Bupati ke DPD Perindo Taput

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:13 WIB
Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat Daftar Bacalon Bupati ke DPD Perindo Taput
A
A
A

TAPANULI UTARA – Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) mewakili suara masyarakat dari daerah pemilihan 9 Sumut, periode 2019 – 2024 dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat MSi, mendaftar ke Sekretariat DPD Perindo Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) di Jalan Sisingamangaraja Tarutung, pada Rabu 15 Mei 2024.

Dr AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat MSi hadir di Sekretariat DPD Perindo Taput, didampingi tim pemenangan, relawan dan masyarakat.

Kedatangan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut itu disambut Ketua DPD Perindo Taput Saut Matondang SH, Sekretaris Savei Alenro Parapat, Ketua Panitia Penjaringan Bacalon Bupati dan Bacalon Wakil Bupati Jan David Silalahi, Bendahara Lobirin Nababan, anggota Erwin Simamora, Usdek Nababan, Alpa Simanjuntak, Jasminton Simanjuntak dan para Ketua Kecamatan.

Ketua DPD Perindo Taput Saut Matondang SH menyatakan, pihaknya mengapresiasi dan menerima dengan terbuka pendaftaran Dr AKBP (Purn) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat MSi, sebagai Bacalon Bupati Tapanuli Utara untuk masa bakti 2024 – 2029.

Saut Matondang SH mengungkapkan, Partai Perindo, Partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara di Pemilu tahun 2024 itu, DPD Perindo Taput memperoleh 6 kursi dari 35 kursi di DPRD Taput. Total perolehan sebanyak 24.658 suara.

Halaman:
1 2
      
