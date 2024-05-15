Gempa M3,0 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu (15/5/2024) sekira pukul 20.06 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.86 Lintang Selatan - 107.10 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.0, Kedalaman: 3 km, 15 Mei 2024 20:06:23 WIB, Koordinat: 6.86 LS-107.10 BT (Pusat gempa berada di darat 6km baratdaya Kab. Cianjur," tulis BMKG.

Guncangan gempa pun dirasakan (MMI) III Kota Cianjur, III Warungkondang, III Cipanas, III Cugenang, III Cilaku.

