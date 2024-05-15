Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,0 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |21:56 WIB
Gempa M3,0 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu (15/5/2024) sekira pukul 20.06 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.86 Lintang Selatan - 107.10 Bujur Timur. Pusat gempa berada di darat.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 3.0, Kedalaman: 3 km, 15 Mei 2024 20:06:23 WIB, Koordinat: 6.86 LS-107.10 BT (Pusat gempa berada di darat 6km baratdaya Kab. Cianjur," tulis BMKG.

Guncangan gempa pun dirasakan (MMI) III Kota Cianjur, III Warungkondang, III Cipanas, III Cugenang, III Cilaku.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185484//gempa-VH69_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Blitar Jawa Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185452//cuaca-DN9V_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Berawan Sepanjang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432//gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185322//gempa_bumi-a62K_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185293//gempa_bangladesh-S4cF_large.jpg
Bangladesh Diguncang Gempa M5,7, Kemlu Pastikan Semua WNI Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185291//cuaca_hujan-atEv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur sejak Pagi hingga Sore
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement