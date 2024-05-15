Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tersangkut Pohon, Truk Terguling di Kebon Jeruk Jakbar Tutupi Ruas Jalan

Sofyan Firdaus , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |05:43 WIB
Tersangkut Pohon, Truk Terguling di Kebon Jeruk Jakbar Tutupi Ruas Jalan
Truk terguling di Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Foto: Sofyan Firdaus)
JAKARTA - Truk jungkit atau dump truck muatan panel proyek terguling hingga menutup ruas jalan di Jalan Panjang, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Rabu (15/5/2024) dini hari tadi.

Kondisi pengangkut dan muatan yang menutup ruas jalan membuat pihak kepolisian dari Satlantas Jakarta Barat menutup ruas jalan utama dan membuka jalur Bus Transjakarta sebagai jalan alternatif bagi para pengendara untuk melintas.

Kecelakaan ini terjadi saat truk bermuatan besi dan beton panel proyek akan mengirim isi muatan ke proyek pembangunan di wilayah Permata Hijau. Menurut sopir truk, Suherman, setibanya di Jalan Panjang, bagian pengangkut truk yang diduga terlalu tinggi tersangkut pohon hingga membuat truk terangkat dan bagian pengangkut truk terlepas dan terguling.

Meski kecelakaan cukup parah, namun sopir dan kernet truk berhasil selamat dari peristiwa ini.

Untuk proses evakuasi, polisi dari Unit Laka Lantas Jakarta Barat akan mengerahkan truk crane untuk memindahkan bagian pengangkut truk dan isi muatan berupa beton dan besi.

Untuk menghindari kemacetan panjang, sebaiknya pengguna jalan menghindari ruas Jalan Panjang menuju Permata Hijau untuk hingga siang nanti.

(Arief Setyadi )

      
