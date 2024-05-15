Kemacetan Jalan Yos Sudarso Menuju Pelabuhan Tanjung Priok Dikeluhkan Netizen

JAKARTA - Hari kedua Jalan Raya arah Cilincing, Jakarta Utara dan juga Jalan Raya Yos Sudarso menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara masih diselimuti kemacetan pada Rabu (15/5/2025) pagi.

Dari foto dan video yang beredar di media sosial, nampak kemacetan di sejumlah titik menuju Jakarta Utara, mobil-mobil kontainer mengular di jalan-jalan tersebut.

"Hari kedua nih, Tanjung Priok udah macet. Macetnya udah sampe lampu merah Jaya, kontainer udah berenti nih, alamat (macet)," kata seorang warga dalam video yang diunggah @jakut.info, Rabu (15/5/2024) pagi.

Sementara itu, dalam unggahan lainnya kemacetan pun terjadi di akses tol dalam kota Ancol, menuju exit tol Plumpang terpantau mengalami kepadatan yang sama, terlihat kontainer-kontainer juga mengular karena kepadatan kendaraan.

Sebelumnya, Sejumlah foto dan video memperlihatkan kemacetan yang terjadi di Jalan Yos Sudarso, arah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 14 Mei 2024 pagi.

Kemacetan begitu memanjang karena kepadatan kendaraan yang terjadi di jalan tersebut. Di sisi lain, saking macetnya, sebuah vidio menunjukkan sejumlah penumpang turun dari Trans Jakarta dan memilih berjalan kaki karena jalan Yos Sudarso yang tersendat.