Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Parah Imbas Peninggian Jalan Benda Raya Tangsel, 2 Jalur Nyaris Tak Bergerak

Hambali , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |09:15 WIB
Macet Parah Imbas Peninggian Jalan Benda Raya Tangsel, 2 Jalur Nyaris Tak Bergerak
Macet Jalan Benda Raya Tangsel (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Kemacetan panjang terjadi di Jalan Benda Raya, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (15/5/2024). Laju kendaraan tersendat nyaris tak bergerak baik dari arah Pamulang menuju Bundaran Maruga, maupun sebaliknya.

Pantauan sekira pukul 08.00 WIB, laju kendaraan sepeda motor dan mobil nyaris berhenti total di kedua jalur itu. Kemacetan kian parah seiring dengan tingginya volume kendaraan yang melintas pada jam sibuk.

"Biasanya nggak separah ini," keluh seorang pemotor ojek online.

Petugas dari Dinas Perhubungan dibantu personel kepolisian berupaya meminimalisir dampak kemacetan. Sejumlah pemotor pun dibiarkan memasuki akses jalan gedung balai kota guna menembus ke wilayah perkampungan.

Kemacetan itu sendiri dipicu adanya peninggian jalan sepanjang total 120 meter di depan Gedung City Galeri hingga depan Sekolah Waskito. Persiapan pengerjaannya mulai dilakukan sejak kemarin.

"Jadi peninggian jalan ini panjangnya kurang lebih sekitar 120 meter lari dengan lebar sekitar 7 meter, dan peninggiannya mencapai 40 sampai 45 senti. Jadi peninggian jalan ini sebagai upaya dari Pemkot Tangsel untuk antisipasi agar setiap hujan tak terjadi lagi genangan," terang Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Ahmad Fatullah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180153/macet-0mf4_large.jpg
Kemacetan Horor Jalanan Jakarta Usai Diguyur Hujan Deras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171424/pramono-5vah_large.jpg
Macet Berkurang, Pramono Ingin Perpanjang Rekayasa Lalin di Simatupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170953/truk_tambang-KWfq_large.jpg
Diblokade Sopir Truk, Jalur Tambang Parung Panjang-Tangerang Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169785/macet-g4uV_large.jpg
Urai Macet di Stasiun MRT Fatmawati, Pemprov Jakarta Gratiskan 1 Lajur GT Fatmawati 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/338/3167798/mobil_terbakar-29aL_large.jpg
Lalin Tol Jagorawi Padat Imbas Mobil Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163847/macet-KdcQ_large.jpg
Cawang Macet Parah, Perjalanan Transjakarta Alami Keterlambatan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement