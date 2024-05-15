Macet Parah Imbas Peninggian Jalan Benda Raya Tangsel, 2 Jalur Nyaris Tak Bergerak

TANGSEL - Kemacetan panjang terjadi di Jalan Benda Raya, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (15/5/2024). Laju kendaraan tersendat nyaris tak bergerak baik dari arah Pamulang menuju Bundaran Maruga, maupun sebaliknya.

Pantauan sekira pukul 08.00 WIB, laju kendaraan sepeda motor dan mobil nyaris berhenti total di kedua jalur itu. Kemacetan kian parah seiring dengan tingginya volume kendaraan yang melintas pada jam sibuk.

"Biasanya nggak separah ini," keluh seorang pemotor ojek online.

Petugas dari Dinas Perhubungan dibantu personel kepolisian berupaya meminimalisir dampak kemacetan. Sejumlah pemotor pun dibiarkan memasuki akses jalan gedung balai kota guna menembus ke wilayah perkampungan.

Kemacetan itu sendiri dipicu adanya peninggian jalan sepanjang total 120 meter di depan Gedung City Galeri hingga depan Sekolah Waskito. Persiapan pengerjaannya mulai dilakukan sejak kemarin.

"Jadi peninggian jalan ini panjangnya kurang lebih sekitar 120 meter lari dengan lebar sekitar 7 meter, dan peninggiannya mencapai 40 sampai 45 senti. Jadi peninggian jalan ini sebagai upaya dari Pemkot Tangsel untuk antisipasi agar setiap hujan tak terjadi lagi genangan," terang Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Ahmad Fatullah.