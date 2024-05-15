Polisi Minta Masyarakat Cari Jalan Alternatif Imbas Kemacetan di Tanjung Priok

JAKARTA - Jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak kemarin mengalami kemacetan yang padat di sejumlah ruas jalannya. Hari ini, Rabu (15/5/2024) kemacetan kembali mengular terkhusus truk-truk kontainer yang ingin masuk ke dalam pelabuhan.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengimbau pada masyarakat untuk mencari jalan alternatif lain di sekitaran pelabuhan guna menghindari kemacetan yang cukup parah di sejumlah titiknya.

"Terkait dengan kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara, Bagi masyarakat yang melintas agar menghindari beberapa ruas jalan sekitar pelabuhan dan mencari jalur alternatif lainnya," kata Edy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/5/2024).

Edy pun mengungkapkan kemacetan kedua yang terjadi di sejumlah jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Hal tersebut dikarenakan adanya sistem pintu Jakarta International Container Terminal (JICT) yang eror dan juga adanya sejumlah kapal kargo yang baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Pada hari ini hasil koordinasi kami dengan Kasat Lantas Polres KP3 (Pelabuhan Tanjung Priok) imbas dari, sistem gate JICT yg sempat error," kata Edy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/5/2024).

"(Kedua) Adanya kapal kargo yang bersandar bersamaan sehingga terjadi kepadatan dalam pelabuhan dan berimbas ke lalu lintas arteri," ungkapnya.

Sebelumnya, Hari kedua Jalan Raya arah Cilincing, Jakarta Utara dan juga Jalan Raya Yos Sudarso menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara masih diselimuti kemacetan pada Rabu (15/5/2025) pagi.