Kecelakaan di Subang, 7 Pasien Diperbolehkan Pulang dari RS Bhayangkara Brimob Depok

DEPOK - Tujuh pasien luka ringan korban kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat diperbolehkan pulang usai mendapatkan perawatan intensif di RS Bhayangkara Brimob (RSBB), Kelapa Dua, Cimanggis, Depok pada Rabu (15/5/2024).

Pantauan iNews Media Group di lokasi tujuh pasien didampingi pihak keluarga dan perawat. Terlihat pula tujuh unit ambulans yang akan membawa tujuh pasien ke kediaman masing-masing.

Terlihat pasien silih berganti menuju unit ambulans menggunakan kursi roda. Masing-masing ambulans pasien didampingi perawat dan pihak keluarga.

Terlihat pasien dalam kondisi diperban pada bagian tangan dan wajah. Selain itu, terlihat salah satu pasien yang mengenakan penyangga tangan.

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, AKBP dr. Taufik Ismail mengatakan bahwa pasien yang diperbolehkan pulang terdapat tujuh pasien dari ortopedi dan bedah.

"Kami memulangkan 7 pasien atau korban yang sudah mengalami perbaikan. 4 pasien Ortopedi dan 3 pasien bedah. Alhamdulillah menunjukkan perkembangan signifikan," kata Taufik.

Taufik menyebut masih terdapat lima pasien lagi yang menjalani perawatan dan kemungkinan akan dilakukan operasi kedua maupun ketiga nantinya.

"Saat ini, kita masih merawat 5 pasien lagi. Ada pasien yang akan dilakukan operasi kedua, ketiga kondisi lukanya saat masuk kondisinya sangat terkontaminasi," ujarnya.