Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan di Subang, 7 Pasien Diperbolehkan Pulang dari RS Bhayangkara Brimob Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |11:25 WIB
Kecelakaan di Subang, 7 Pasien Diperbolehkan Pulang dari RS Bhayangkara Brimob Depok
Korban kecelakaan di Subang (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

 

DEPOK - Tujuh pasien luka ringan korban kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat diperbolehkan pulang usai mendapatkan perawatan intensif di RS Bhayangkara Brimob (RSBB), Kelapa Dua, Cimanggis, Depok pada Rabu (15/5/2024).

Pantauan iNews Media Group di lokasi tujuh pasien didampingi pihak keluarga dan perawat. Terlihat pula tujuh unit ambulans yang akan membawa tujuh pasien ke kediaman masing-masing.

Terlihat pasien silih berganti menuju unit ambulans menggunakan kursi roda. Masing-masing ambulans pasien didampingi perawat dan pihak keluarga.

Terlihat pasien dalam kondisi diperban pada bagian tangan dan wajah. Selain itu, terlihat salah satu pasien yang mengenakan penyangga tangan.

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, AKBP dr. Taufik Ismail mengatakan bahwa pasien yang diperbolehkan pulang terdapat tujuh pasien dari ortopedi dan bedah.

"Kami memulangkan 7 pasien atau korban yang sudah mengalami perbaikan. 4 pasien Ortopedi dan 3 pasien bedah. Alhamdulillah menunjukkan perkembangan signifikan," kata Taufik.

Taufik menyebut masih terdapat lima pasien lagi yang menjalani perawatan dan kemungkinan akan dilakukan operasi kedua maupun ketiga nantinya.

"Saat ini, kita masih merawat 5 pasien lagi. Ada pasien yang akan dilakukan operasi kedua, ketiga kondisi lukanya saat masuk kondisinya sangat terkontaminasi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement