Kebakaran Hebat Melahap Toko Material di Depok, Asap Hitam Membubung

DEPOK - Sebuah toko bangunan di samping Pool PPD di Jalan Cimandiri, Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok terbakar hebat pada Rabu (15/5/2024).

Pantauan iNews Media Group di lokasi asap hitam pekat membubung tinggi ke udara terlihat hingga Jalan Raya Juanda. Terlihat empat unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api.

Terlihat pula banyak warga sekitar yang menonton peristiwa kebakaran tersebut. Terlihat petugas keamanan TNI-Polri turut menjaga keamanan di sekitar lokasi kebakaran.

"Kebakaran toko bangunan Ratna. Tadi sekitar 10.30 WIB," ucap seorang warga.

Lebih lanjut, hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran dan ada tidaknya korban dalam peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )