Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat Melahap Toko Material di Depok, Asap Hitam Membubung

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |11:29 WIB
Kebakaran Hebat Melahap Toko Material di Depok, Asap Hitam Membubung
Toko material terbakar hebat di Depok (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Sebuah toko bangunan di samping Pool PPD di Jalan Cimandiri, Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok terbakar hebat pada Rabu (15/5/2024).

Pantauan iNews Media Group di lokasi asap hitam pekat membubung tinggi ke udara terlihat hingga Jalan Raya Juanda. Terlihat empat unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api.

Terlihat pula banyak warga sekitar yang menonton peristiwa kebakaran tersebut. Terlihat petugas keamanan TNI-Polri turut menjaga keamanan di sekitar lokasi kebakaran. 

"Kebakaran toko bangunan Ratna. Tadi sekitar 10.30 WIB," ucap seorang warga.

Lebih lanjut, hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab kebakaran dan ada tidaknya korban dalam peristiwa tersebut.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement