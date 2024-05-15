Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ungkap Alasan Macet Parah Sejumlah Titik Jalan Menuju Tanjung Priok

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |11:50 WIB
Polisi Ungkap Alasan Macet Parah Sejumlah Titik Jalan Menuju Tanjung Priok
Macet di Tanjung Priok. (Foto: @jakut.info)
A
A
A

JAKARTA - Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Edy Purwanto mengungkapkan alasan sejumlah jalan menuju kawasan Tanjung Priok dilanda kemacetan.

Pada hari ini, kemacetan terjadi karena adanya sistem pintu Jakarta International Container Terminal (JICT) yang eror dan juga adanya sejumlah kapal kargo yang baru bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.

 BACA JUGA:

"Pada hari ini hasil koordinasi kami dengan Kasat Lantas Polres KP3 (Pelabuhan Tanjung Priok) imbas dari, sistem gate JICT yg sempat error," kata Edy saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (15/5/2024).

"(Kedua) Adanya kapal kargo yang bersandar bersamaan sehingga terjadi kepadatan dalam pelabuhan dan berimbas ke lalu lintas arteri," ungkapnya.

Sebelumnya, Hari kedua Jalan Raya arah Cilincing, Jakarta Utara dan juga Jalan Raya Yos Sudarso menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara masih diselimuti kemacetan pada Rabu (15/5/2025) pagi.

Halaman:
1 2
      
