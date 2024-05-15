Kebakaran Toko Bangunan di Sukmajaya Depok, Warga Dengar Suara Ledakan

DEPOK - Sebuah toko bangunan (TB) Ratna samping Pool PPD di Jalan Cimandiri Raya, Bakti Jaya, Sukmajaya, Kota Depok, mengalami kebakaran hebat pada Rabu (15/5/2024) sekira pukul 10.30 WIB.

Warga sekitar Napitupulu (65) mengatakan bahwa sempat terdengar ledakan kecil. Hanya saja dia menyebut tidak ada korban jiwa sejauh ini.

"Ledakan kecil-kecil saja. enggak ada korban, enggak ada," kata Napitupulu saat ditemui dilokasi.

Napitupulu menjelaskan sumber api berasal dari toko bangunan dan api langsung membesar. Ia menduga api membesar akibat bahan kimia seperti cat hingga tiner terdapat di toko material tersebut.

"Api dari toko bangunan, tapi motifnya belum tahu ya kita pergi ke kelurahan. Orang kelurahan menghubungi pihak pemadam kebakaran 15 menit kemudian petugas damkar datang. Posisi saya disini (sambil menunjuk pangkalan ojek). (Api) langsung besar karena menurut saya itu campur cat kan itu material bahan kimia ada tiner dan cat," ujarnya.

BACA JUGA: Petugas Terlindas Truk Damkar saat Padamkam Kebakaran 12 Kios di Tegal

Pantauan iNews Media Group dilokasi terlihat sekitar enam unit damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Terlihat pula warga sekitar yang menonton peristiwa kebakaran.

(Qur'anul Hidayat)