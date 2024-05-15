Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Menyusuri Alamat Lokasi Travel Bus SMK Lingga Kencana: Ada di Permukiman Padat, Sepi Aktivitas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |14:49 WIB
Menyusuri Alamat Lokasi Travel Bus SMK Lingga Kencana: Ada di Permukiman Padat, Sepi Aktivitas
A
A
A

BOGOR - Kondisi kantor atau alamat Will In Tour yang disebut digunakan oleh SMK Lingga Kencana, Depok dalam acara perpisahan beberapa waktu lalu tampak sepi. Tidak terlihat adanya aktivitas ataupun yang lainnya di lokasi tersebut.

Berdasarkan alamat, Will In Tour itu diketahui berada di wilayah Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. MNC Portal mencoba untuk mendatangi lokasi dari travel tersebut.

Lokasi atau alamat travel itu berada di area kontrakan yang cukup padat penduduk. Terlihat dari depan terpampang jelas banner bertuliskan Will In Tour & Travel di depan kontrakan berwarna biru langit itu.

Ketika di dekati, tidak terlihat adanya aktivitas di dalam kontrakan. Pintu kontrakan dalam keadaan terkunci dan lampu depan atau teras juga menyala.

Pengurus kontrakan, Indra Lesmana mengatakan bahwa kondisi rumah tersebut memang sudah sepi sejak beberapa hari terakhir. Pria yang menghuni atau menyewa kontrakan itu juga belum terlihat lagi.

"Sekarang beberapa hari semenjak kejadian itu, udah gak pulang-pulang, gak pernah pulang. Belum kelihatan lagi (penghuni kontrakan)," kata Indra ditemui wartawan, Rabu (15/5/2024).

Biasanya, penghuni kontrakan yang dipanggil Mantri itu berangkat pagi dan pulang malam hari. Dirinya tidak mengetahui secara pasti kegiatan dari pria tersebut baik di dalam maupun luar kontrakan.

"Biasanya dia datang (pulang) malam, jam 12 malam atau jam 10 malam. Kalau untuk kegiatannya siang sampai sore saya gak tahu, soalnya jam 9 pagi dia sudah berangkat lagi," ungkap Indra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465//truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184047//operasi_zebra-Odlz_large.jpg
Apel Operasi Zebra, Wakapolda Metro Ungkap 11 Ribu Kecelakaan Terjadi di Januari-Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960//kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182429//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-9YAa_large.jpg
Penabrak Mahasiswa UGM Divonis 14 Bulan Penjara, DPR: Cederai Moral Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181557//odgj_tabrakkan_diri_ke_mobil_di_tanah_abang-LWdw_large.jpg
Heboh! Pria Diduga ODGJ Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement