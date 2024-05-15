Menyusuri Alamat Lokasi Travel Bus SMK Lingga Kencana: Ada di Permukiman Padat, Sepi Aktivitas

BOGOR - Kondisi kantor atau alamat Will In Tour yang disebut digunakan oleh SMK Lingga Kencana, Depok dalam acara perpisahan beberapa waktu lalu tampak sepi. Tidak terlihat adanya aktivitas ataupun yang lainnya di lokasi tersebut.

Berdasarkan alamat, Will In Tour itu diketahui berada di wilayah Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. MNC Portal mencoba untuk mendatangi lokasi dari travel tersebut.

Lokasi atau alamat travel itu berada di area kontrakan yang cukup padat penduduk. Terlihat dari depan terpampang jelas banner bertuliskan Will In Tour & Travel di depan kontrakan berwarna biru langit itu.

Ketika di dekati, tidak terlihat adanya aktivitas di dalam kontrakan. Pintu kontrakan dalam keadaan terkunci dan lampu depan atau teras juga menyala.

Pengurus kontrakan, Indra Lesmana mengatakan bahwa kondisi rumah tersebut memang sudah sepi sejak beberapa hari terakhir. Pria yang menghuni atau menyewa kontrakan itu juga belum terlihat lagi.

"Sekarang beberapa hari semenjak kejadian itu, udah gak pulang-pulang, gak pernah pulang. Belum kelihatan lagi (penghuni kontrakan)," kata Indra ditemui wartawan, Rabu (15/5/2024).

Biasanya, penghuni kontrakan yang dipanggil Mantri itu berangkat pagi dan pulang malam hari. Dirinya tidak mengetahui secara pasti kegiatan dari pria tersebut baik di dalam maupun luar kontrakan.

"Biasanya dia datang (pulang) malam, jam 12 malam atau jam 10 malam. Kalau untuk kegiatannya siang sampai sore saya gak tahu, soalnya jam 9 pagi dia sudah berangkat lagi," ungkap Indra.