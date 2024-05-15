Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |19:27 WIB
Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor
Ilustrasi (Okezone)
A
A
A

BOGOR - Seorang pelaku begal motor berinisial MI (18) babak belur dihajar massa karena gagal kabur usai beraksi di Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi kemudian mengamankan pelaku untuk diproses hukum.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Wahyu Maduransyah mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB . Awalnya, korban mahasiswa bernama Riyan Hidayat (24) mengendarai motor usai pulang mengantar kekasihnya.

"Motor korban dipepet, setang motor ditendang oleh dua orang laki-laki tidak dikenal, korban jatuh," kata Wahyu dalam keterangannya, Rabu (15/5/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146976/begal-V6hD_large.jpg
Pulang Kerja, Pria di Bogor Ditendang Begal Lalu Motornya Dirampas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030317/rampas-motor-sejoli-di-depok-polisi-buru-5-pelaku-begal-sadis-WOQPQbB6jw.jpg
Rampas Motor Sejoli di Depok, Polisi Buru 5 Pelaku Begal Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/338/3030307/kawanan-begal-sadis-rampas-motor-sejoli-korban-dibacok-dan-dipukuli-1m7UWR5SUS.jpg
Kawanan Begal Sadis Rampas Motor Sejoli, Korban Dibacok dan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/608/3014859/sadis-begal-motor-beraksi-di-medan-tangan-korban-nyaris-putus-dibacok-kIAfDoly3I.jpg
Sadis! Begal Motor Beraksi di Medan, Tangan Korban Nyaris Putus Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/338/3010800/polisi-buru-komplotan-pelaku-begal-ojek-online-di-cilincing-OWeapMqoM7.jpg
Polisi Buru Komplotan Pelaku Begal Ojek Online di Cilincing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/340/3008513/demi-cairkan-asuransi-pemuda-ini-bikin-laporan-palsu-ke-polisi-ngaku-korban-begal-35BUgxI8Aw.jpg
Demi Cairkan Asuransi, Pemuda Ini Bikin Laporan Palsu ke Polisi Ngaku Korban Begal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement