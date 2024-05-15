Jatuh dari Motor saat Kabur, Pelaku Begal Bonyok Dihajar Massa di Bogor

BOGOR - Seorang pelaku begal motor berinisial MI (18) babak belur dihajar massa karena gagal kabur usai beraksi di Desa Jatisari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi kemudian mengamankan pelaku untuk diproses hukum.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Wahyu Maduransyah mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB . Awalnya, korban mahasiswa bernama Riyan Hidayat (24) mengendarai motor usai pulang mengantar kekasihnya.

"Motor korban dipepet, setang motor ditendang oleh dua orang laki-laki tidak dikenal, korban jatuh," kata Wahyu dalam keterangannya, Rabu (15/5/2024).

