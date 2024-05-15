Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Tabrak Mobil Dinas hingga Angkot di Bogor, 5 Orang Terluka Parah

Wildan Hidayat , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |22:03 WIB
Illustrasi (foto: dok freepik)
BOGOR - Diduga alami rem blong, sebuah truk mengalami kecelakaan dengan menabrak dua kendaraan, yakni angkutan umum dan mobil dinas, serta sepeda motor, di Jalan Raya Warung Bogor, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Dalam kecelakaan ini, lima orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka luka. Kejadian ini juga mengakibatkan Jalan Raya Warung Borong Ciampea mengalami kemacetan hingga ber jam-jam.

Kejadian ini berawal dari truk bermuatan batu kapur dari arah Lewi Liang Bogor diduga mengalami rem blong, saat melintas di lokasi kejadian,

Menurut keterangan saksi, yang juga pengemudi mobil dinas, truk bermuatan batu kapur ini menabrak sebuah mobil dinas milik Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Bogor, kemudian menabrak mobil pik up bermuatan mie.

“Menabrak juga angkutan kota yang diisi oleh empat orang penumpang dan berhenti setelah menabrak motor,” kata M. Iksan, supir Dinas DTPHP di lokasi kejadian, Rabu (15/5/2024).

Beruntung tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini lima orang mengalami luka cukup serius dilarikan ke rumah sakit terdekat, sementara arus lalu lintas di Jalan Raya Warung Bogor, Kecamatan Ciampea, sempat mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari tiga jam.

(Awaludin)

      
