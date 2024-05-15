Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Penumpang KRL Jatuh ke Celah Peron Stasiun Sudirman

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |23:24 WIB
Viral! Penumpang KRL Jatuh ke Celah Peron Stasiun Sudirman
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Seorang penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) jatuh ke celah peron di Stasiun Sudirman Jakarta, pada Rabu (15/5/2024), viral di media sosial.

Video momen penyelamatan penumpang perempuan tersebut diabadikan, dan diunggah oleh seorang videografer @ardiaviyatna dalam akun media sosial TikTok pada siang hari.

"Aduh gak tega. Ada ibu terpeleset jatuh di celah peron st. Sudirman. Selalu berhati-hati ketika naik atau turun peron KRL ya. Petugas stasiun kalian the best," tulis ardiaviyatna dalam video postingannya.

Saat KRL mulai bergerak, tampak sejumlah penumpang lainnya melihat ke arah celah peron dimana si ibu terjebak di bagian samping.

