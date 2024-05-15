Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas PPSU Perempuan Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir hingga Alami Keguguran

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |23:56 WIB
Petugas PPSU Perempuan Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir hingga Alami Keguguran
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), menjadi korban tabrak lari di kawasan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Tampak dalam video yang diunggah akun media sosial Instagram @info.negri. Terlihat sebuah mobil minibus Daihatsu Grandmax berwarna gelap mengerem mendadak usai menabrak petugas PPSU perempuan tersebut.

Lalu mobil dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) G-1148-DG tersebut ketika diklakson oleh mobil di belakangnya, langsung melarikan diri dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Korban diketahui seorang petugas PPSU yang mengenakan rompi berwarna oranye dan jilbab berwarna ungu muda. Dari unggahan video diketahui korban sedang hamil dengan usia kandungan lima bulan.

Halaman:
1 2
      
