Pemerintah Diminta Hitung Target Pengurangan Emisi, Termasuk dari Pengawalan Voorijder

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menghadiri undangan diskusi dari jejaring pengusaha peduli lingkungan, Young Presidents’ Organization Sustainable Business Network (YPO SBN) di Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Diaz menjadi salah satu panelis dalam acara yang bertajuk “Plastic in the Age of Sustainability: Risk and Opportunities” tersebut. Dalam acara tersebut, Diaz menerima sejumlah masukan dari pimpinan perusahaan yang sedang bergerak lebih ramah lingkungan.

“Tadi saya mendengar masukan dari pelaku industri yang peduli lingkungan yang meminta agar Kementerian/Lembaga dapat menghitung dan menargetkan pengurangan emisi karbonnya. Lalu mereka juga meminta agar pemerintah serius mengurangi polusi PM 2.5 dan emisi dari rombongan pengawalan voorijder. Ini dapat dipertimbangkan agar mengajak pelaku industri juga bergerak ramah lingkungan.” ujar Diaz, dikutip Kamis (16/5/2024).

Diaz selaku Staf Khusus Presiden juga memaparkan target dan capaian pemerintah dalam hal pengurangan emisi dan sampah plastik. Namun untuk mencapai target net zero emission, tantangan terbesar yang dihadapi adalah nilai investasi yang sangat besar. Sehingga, dibutuhkan sumber pendanaan baru salah satunya dari carbon credits.