HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Jusuf Kalla Bakal Jadi Saksi di Sidang Karen Agustiawan

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |06:11 WIB
Hari Ini, Jusuf Kalla Bakal Jadi Saksi di Sidang Karen Agustiawan
Jusuf Kalla (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI ke10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) akan menjadi saksi dari tim hukum Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

JK akan menjadi saksi a de charge atau meringankan bagi eks Dirut PT Pertamina yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Jam 10.00 WIB Pak JK akan bersaksi berkaitan dengan LNG dan ketahanan energi ketika jadi wapres," kata penasihat hukum hukum Karen, Luhut M. P. Pangaribuan saat dihubungi.

Respons KPK Karen Akan Hadirkan JK

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) akan hadir di sidang dengan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, JK akan hadir sebagai saksi dari penasihat hukum terdakwa.

"Jadi berdasarkan informasi dari Jaksa yang menyidangkan perkara tersebut, memang betul besok akan hadir Pak Jusuf Kalla sebagai saksi yang meringankan dari pihak penasihat hukum," kata Ali saat konferensi pers di Kantornya, Rabu (15/5/2024).

Halaman:
1 2
      
