Punya Segudang Prestasi, Ini 5 Jenderal TNI-Polri Kelahiran Surabaya

JAKARTA - Beberapa jenderal ternama diketahui berasal dari Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Kehadiran mereka ‘tersebar’ di instansi TNI dan kepolisian. Banyak perwira tinggi yang sukses dilahirkan dari kota dengan julukan Kota Pahlawan ini.

Para jenderal ini memiliki pengalaman yang cukup panjang di dunia militer atau kepolisian dan telah menduduki beberapa jabatan strategis.

Berikut daftar jenderal kelahiran Surabaya yang dilah dari berbagai sumber:

1. Laksamana TNI (Purn) Soeparno

Soeparno lahir di Surabaya pada 28 September 1955. Ia merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang menjabat pada 2010 hingga 2012.

Saat itu, Soeparno menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang dipromosikan sebagai Panglima TNI. Jenderal bintang empat ini menamatkan pendidikan militernya di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) pada 1978.

Soeparno pernah menjabat sebagai Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat dan Asisten Operasi KSAL. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil KSAL sebelum akhirnya dipercaya menjabat KSAL.

2. Letnan Jenderal TNI (Purn) Tri Soewandono

Jenderal bintang tiga ini lahir di Surabaya pada 21 Desember 1963. Terakhir, Tri Soewandono menjabat sebagai Sesmenko Polhukam sejak 6 September 2019 sampai 6 Desember 2021.

Dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting di militer. Di antara posisi yang pernah ia pegang adalah Danpussenif Kodiklatad (2018), Pangdam III/Siliwangi (2018), Danrem 173/Praja Vira Braja Kodam XVII/Cenderawasih (2015), Kasdam XVI/Pattimura (2017-2018), dan jabatan lainnya. Selama di kemiliteran, Tri Soewandono dianugerahi penghargaan Brevet Cakra Kostrad.

3. Brigjen Pol (Purn) Tri Maryanto

Brigadir Jenderal Polisi Tri Maryanto lahir pada 4 Maret 1962 di Surabaya, Jawa Timur. Pria lulusan Akademi Kepolisian 1985 ini terakhir menjabat sebagai Irbidjemenops II Itwil II Itwasum Polri pada 2016.

Sejumlah jabatan strategis yang pernah ia duduki adalah Kabagjarlat Sespimti Sespim Polri Lemdikpol, Dirpamobvit Polda Jatim (2011), Kapolrestabes Surabaya (2012), Irwasda Polda Jateng (2013), dan Wakapolda Gorontalo (2014).