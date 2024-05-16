Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Sekjen DPR, KPK: Kita Dalami Seputar Pengadaan di Rumah Dinas

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:48 WIB
Periksa Sekjen DPR, KPK: Kita Dalami Seputar Pengadaan di Rumah Dinas
Gedung KPK. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar pada Rabu (15/5/2024). 

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, tidak bisa menjelaskan secara detail dari materi yang diklarifikasi ke Indra. 

"Apa yang didalami terkait dengan Sekjen DPR, ini sudah masuk ke materi perkara, jadi saya tidak bisa menyampaikan," kata Asep saat konferensi pers di kantornya yang dikutip Kamis (16/5/2024). 

 BACA JUGA:

Asep hanya menyebutkan, pemeriksaan Indra itu tidak lepas dari dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR. 

"Tapi intinya begini, perkaranya adalah pengadaan di rumah dinas. Jadi pasti informasi yang kita minta adalah seputar pengadaan tersebut, secara umum seperti itu," ujarnya. 

"Jadi mohon maaf gak bisa lebih detil karena masuk ke materinya," sambungnya. 

 BACA JUGA:

Sebelumnya, seusai pemeriksaan, Indra irit bicara terkait pemeriksaannya. Ia hanya menyebutkan sudah menyampaikan apa yang ia ketahui ke penyidik.

"Hari ini intinya sudah saya sampaikan semua tentang pengetahuan saya tentang fakta-fakta yang saya ketahui sudah saya sampaikan," kata Indra di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/5/2024). 

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, salah satunya kantor Indra. Terkait penggeledahan tersebut, ia enggan memberikan banyak komentar. 

"Tanyakan penyidik, saya nggak boleh masuk pokok perkara. Ini substansi silakan tanya penyidik, intinya sudah saya sampaikan," ujarnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185687//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-G5nl_large.jpg
Kasus TPPU SYL Tak Kunjung Disidang, Ini Penjelasan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185685//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-MZcS_large.jpg
KPK Ungkap Data Kasus Korupsi Akuisisi ASDP, Kapal Tua Harganya Lebih Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185631//wakil_ketua_kpk_ibnu_basuki_widodo-PYJg_large.jpg
KPK Harap Presiden Prabowo Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185560//suap_proyek_rsud_kolaka_timur-ibE1_large.jpg
KPK Periksa Tiga Tersangka Baru Kasus Suap Proyek RSUD Kolaka Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185550//korupsi-kS0V_large.jpg
KPK Singgung Keabsahan DPO Ajukan Praperadilan di Sidang Gugatan Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185153//kpk-wvOS_large.jpg
KPK Bantah Rp300 Miliar yang Dipamerkan Hasil Pinjaman Bank
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement