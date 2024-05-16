Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

GP Ansor Temui Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |10:35 WIB
GP Ansor Temui Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas
Pengurus GP Ansor memberi keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta (Foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pelantikan pimpinan pusat GP Ansor dan peringatan puncak hari lahir (harlah).

"Beberapa agenda kami sampaikan dengan Presiden pertama adalah kita mau menyampaikan kepada beliau terkait rencana pelantikan pimpinan pusat GP Ansor sekaligus menjadi puncak Harlah yang ke 90 tahun," kata Addin di Kompleks Istana Kepresidenan.

 BACA JUGA:

Addin menjelaskan bahwa acara tersebut akan dilaksanakan di Gedung Basket Istora Senayan. Namun untuk tanggal pelaksanaan, kata Addin, akan disesuaikan dengan agenda Presiden Jokowi.

"Tanggalnya ya waktu kembali kepada beliau tapi tanggal 25 sampe tanggal 30. Alhamdulillah pertama beliau menyampaikan respon yang positif dan insyaallah akan hadir," kata Addin.

 BACA JUGA:

Addin mengungkapkan hal lainnya yang dibahas yakni terkait pandangan-pandangan dan agenda-agenda besar Ansor selama 5 tahun kedepan. Terutama, katanya, terkait soal pengembangan-pengembangan ekonomi juga anak-anak muda serta terkait dunia khususnya soal diaspora Ansor global.

"Semua apa yang kami sampaikan ini direspon positif oleh beliau dan beliau mengucapkan terimakasih," kata Addin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/337/3093537/gp_ansor-MvPF_large.jpg
Luncurkan Ansor Stokis, Ketum GP Ansor: Ciptakan Toleransi Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/337/3093371/prabowo-oHqv_large.jpg
Dukung Program Prabowo, GP Ansor Launching Ansor Stokis di CFD Sudirman-Thamrin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/337/3076511/pbnu-znef_large.jpg
Anindya Bakrie Didapuk Jadi Anggota Kehormatan GP Ansor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/337/3060305/gp_ansor_tuntut_pihak_yang_fitnah_gus_addin_minta_maaf-v8ZJ_large.jpg
Gus Addin Difitnah Cium Tangan Paus Fransiskus, GP Ansor Tuntut Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/337/3054128/gp_ansor-iaMX_large.jpg
Simposium Internasional PPI Dunia ke-16, GP Ansor Dorong Kolaborasi Lintas Agama Pemuda Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/337/2998990/napak-tilas-perjuangan-ulama-200-anggota-gp-ansor-tiba-di-bekasi-usai-gowes-90-km-2pl9uYFUhR.jpg
Napak Tilas Perjuangan Ulama, 200 Anggota GP Ansor Tiba di Bekasi Usai Gowes 90 Km
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement