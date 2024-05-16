GP Ansor Temui Jokowi di Istana, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pelantikan pimpinan pusat GP Ansor dan peringatan puncak hari lahir (harlah).

"Beberapa agenda kami sampaikan dengan Presiden pertama adalah kita mau menyampaikan kepada beliau terkait rencana pelantikan pimpinan pusat GP Ansor sekaligus menjadi puncak Harlah yang ke 90 tahun," kata Addin di Kompleks Istana Kepresidenan.

Addin menjelaskan bahwa acara tersebut akan dilaksanakan di Gedung Basket Istora Senayan. Namun untuk tanggal pelaksanaan, kata Addin, akan disesuaikan dengan agenda Presiden Jokowi.

"Tanggalnya ya waktu kembali kepada beliau tapi tanggal 25 sampe tanggal 30. Alhamdulillah pertama beliau menyampaikan respon yang positif dan insyaallah akan hadir," kata Addin.

Addin mengungkapkan hal lainnya yang dibahas yakni terkait pandangan-pandangan dan agenda-agenda besar Ansor selama 5 tahun kedepan. Terutama, katanya, terkait soal pengembangan-pengembangan ekonomi juga anak-anak muda serta terkait dunia khususnya soal diaspora Ansor global.

"Semua apa yang kami sampaikan ini direspon positif oleh beliau dan beliau mengucapkan terimakasih," kata Addin.