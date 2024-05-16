Polri Kerahkan Puluhan Anjing Pelacak K-9 Amankan KTT WWF 2024 di Bali

JAKARTA – Sebanyak 34 anjing K-9 dikerahkan untuk membantu pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali pada 18 hingga 25 Mei mendatang. Anjing pelacak itu didatangkan dari Mabes Polri, Polda Bali, Polda Nusa Tenggara Barat, dan Polda Jawa Timur.

"Spesifik yang digunakan anjing yang memiliki kemampuan lacak bahan peledak sesuai rencana operasi yakni melakukan sterilisasi," kata Kasubsatgas Sterilisasi dari Satgas Preventif Operasi Puri Agung 2024, Kombes Hari Muharram di Bali, Rabu (15/5/2024).

Puluhan anjing tersebut akan mensterilisasi tempat-tempat kegiatan para delegasi peserta KTT World Water Forum, terutama tempat para tamu VVIP dan VIP.

"Kegiatan utamanya bekerjasama berbagai pihak terutama Paspampres selama WWF utamanya sterilisasi di VVIP dan VIP," ujar Hari dalam keterangannya.