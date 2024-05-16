D.O EXO dan Travis Japan Bakal Gelar Konser, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Berita bahagia bagi Anda pecinta K-Pop, Doh Kyung Soo atau yang akrab disapa D.O EXO, kembali menambah jadwal penampilannya di Indonesia. Promotor resmi akan menambahkan satu pertunjukan lagi untuk fan concert atau fancon solo Doh Kyung-Soo di Indonesia. Hal itu menjadikan fancon Doh Kyung-Soo berlangsung 3 kali, yakni pada 12 Juli dan 2 pertunjukan pada 13 Juli.

Ketiga konser solo bertajuk '2024 Doh Kyung-Soo Asia Fan Concert Tour in Jakarta' itu akan digelar di lokasi yang sama yaitu The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan. Fancon itu akhirnya digelar hingga tiga kali karena tingginya antusiasme fans Doh Kyung-Soo.

kendati dipastikan akan ada tambahan fancon di Jakarta, namun hingga kini belum ada informasi mengenai jadwal penjualan tiket untuk fancon ketiga Doh Kyung-Soo pada Juli mendatang.

Sebelumnya promotor telah mengumumkan daftar harga tiket fan concert Doh Kyung-Soo yang terbagi menjadi tiga kategori yakni Yellow seharga Rp1,4 juta, Green Rp2,2 juta dan Blue Rp3 juta.

Diketahui, kedatangan D.O ke Jakarta merupakan bagian dari rangkaian turnya di Asia. Melalui fancon bloom tersebut, D.O akan mengunjungi 11 kota di berbagai negara Asia. Fanconnya itu akan dibuka di Seoul pada 8 dan 9 Juni mendatang. Setelah itu pemain film 'The Moon' itu akan melanjutkan turnya ke Taipei, Hong Kong, dan Jakarta pada 12 dan 13 Juli.

Setelah Jakarta, D.O akan bertolak ke Jepang dan menggelar konsernya di negeri sakura, kemudian menuju Bangkok, Malaysia, Manila dan menutup konsernya di Singapura pada 28 September 2024.