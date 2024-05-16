Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Telusuri Aset Abdul Gani Kasuba Hasil Suap Izin Tambang di Maluku Utara

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |17:01 WIB
Abdul Gani Kasuba (Foto: MPI/Ismail)
Abdul Gani Kasuba (Foto: MPI/Ismail)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri aset Gubernur Maluku Utara (Malut) nonaktif Abdul Gani Kasuba (AGK) yang uangnya diduga berasal para pengusaha tambang. Hal itu ditelusuri lewat 16 saksi pada Rabu, 15 Mei 2024 di Kantor Imigrasi Ternate.

Adapun, 16 saksi tersebut yakni, Kepala BKD Maluku Utara, M Miftah Baay; Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Abdul Kadir; Inspektur Daerah Maluku Utara, Nirwan MT Ali; tiga Ajudan Gubernur Maluku Utara, Zaldy A Kasuba, Wahidin A Tachmid dan M Fajrin.

Kemudian, Fungsional BPBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Abdul Hasan Tarate; Fungsional PBJ Ahli Muda Maluku Utara, Arafat Talaba; dua PNS, Rizmat Akbarullah Tomayto dan Tusma Dumade.

Lantas, Direktur sekaligus Pemilik PT Prisma Utama, Maizon Lengkong alias Sonny; empat pihak swasta, Faisal, Abdullah, Simon, dan Silfana Bachmid alias Feny; serta Komisaris PT. Fajar Gemilang, Nazlatan Ukhra Kasuba.

