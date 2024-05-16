Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Perceraian Semakin Turun, Kemenag: Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |17:24 WIB
Kasus Perceraian Semakin Turun, Kemenag: Peran KUA Jaga Ketahanan Keluarga
Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin/dok Kemenag
BOGOR - Angka perceraian di Indonesia mengalami penurunan hingga 10,2% di tahun 2023 dengan 463.654 kasus. Sebelumnya, angka perceraian mencapai 516.344 kasus. Jumlah tersebut merujuk dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 Februari 2024.

Dirjen Bimas Islam, Kemenag, Kamaruddin Amin, menyebut, Kantor Urusan Agama (KUA) telah berperan dalam menyosialisasikan dan mengampanyekan pentingnya persiapan dan kematangan sebelum menikah.

“KUA telah melakukan sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya kesiapan emosional, spiritual, dan finansial bagi calon pengantin yang ternyata berpengaruh terhadap penurunan angka cerai,” ujarnya dalam kegiatan Workshop Pengembangan SIMKAH Gen 4 di Bogor, Kamis (16/5/2024).

Penurunan angka cerai juga dipicu oleh penurunan jumlah pernikahan sebagai dampak dari Revisi UU Perkawinan yang mengharuskan usia minimal 19 tahun bagi perempuan yang akan menikah.

Oleh karena itu, Dirjen Bimas Islam mendorong KUA untuk terus berperan dalam menjawab dinamika isu-isu sosial untuk memperkuat ketahanan keluarga.

