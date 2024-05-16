Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Malam Ini di INTERUPSI "UKT Melejit, Mahasiswa Menjerit" Bersama Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki Pukul 8 Malam, Live Hanya di iNews

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:10 WIB
Malam Ini di INTERUPSI
A
A
A

Malam Ini iNews kembali menghadirkan debat INTERUPSI "UKT Melejit, Mahasiswa Menjerit" bersama Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki, serta para narasumber kredibel, Sujiwo Tejo, Billy Mambrasar, Putra Nababan, Zararah Azhim Syah dan narasumber kredibel lainnya.

Fenomena kenaikan biaya UKT, jelas mengundang berbagai reaksi, terutama dari kalangan mahasiswa baru yang merasakan dampaknya secara langsung. Bagi mahasiswa baru, kenaikan UKT ini membawa beban finansial yang cukup berat.

Banyak dari mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dampak langsungnya adalah meningkatnya tekanan psikologis dan stres di kalangan mahasiswa. Beberapa dari mereka terpaksa bekerja sambil kuliah, yang tidak jarang mengganggu konsentrasi dan prestasi akademis mereka.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga, dan setiap pihak harus berperan aktif dalam memastikan akses yang adil dan merata bagi semua kalangan. Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi UKT yang kian melejit?

Jawabannya di Interupsi malam ini bersama, Sujiwo Tejo, Budayawan, Billy Mambrasar, Stafsus Milenial Presiden, Putra Nababan, Anggota Komisi X F-PDIP, Zararah Azhim Syah, Senat Mahasiswa UIN Jakarta, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live hanya diu iNews.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180163//unpad-mfTK_large.jpg
Mahasiswa Unpad Rasakan Sensasi Jadi Reporter di IMG Campus Connect
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814//angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494//budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177249//pengamat_memuji_keputusan_pssi_memecat_patrick_kluivert-b1xp_large.jpeg
Pengamat Puji Keputusan PSSI Pecat Patrick Kluivert sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172688//menkeu_purbaya_sambangi_inews_media_group-lV0z_large.jpg
Menkeu Purbaya Kunjungi iNews Media Group Usai Patroli ke Badan Gizi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/37/3149000//simak_jadwal_siaran_langsung_jakarta_e_prix_2025_di_inews-7Pfa_large.jpeg
Live iNews Pagi Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Jakarta E-Prix 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement