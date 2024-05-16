Malam Ini di INTERUPSI "UKT Melejit, Mahasiswa Menjerit" Bersama Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki Pukul 8 Malam, Live Hanya di iNews

Malam Ini iNews kembali menghadirkan debat INTERUPSI "UKT Melejit, Mahasiswa Menjerit" bersama Ariyo Ardi dan Anisha Dasuki, serta para narasumber kredibel, Sujiwo Tejo, Billy Mambrasar, Putra Nababan, Zararah Azhim Syah dan narasumber kredibel lainnya.

Fenomena kenaikan biaya UKT, jelas mengundang berbagai reaksi, terutama dari kalangan mahasiswa baru yang merasakan dampaknya secara langsung. Bagi mahasiswa baru, kenaikan UKT ini membawa beban finansial yang cukup berat.

Banyak dari mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang harus berpikir keras untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Dampak langsungnya adalah meningkatnya tekanan psikologis dan stres di kalangan mahasiswa. Beberapa dari mereka terpaksa bekerja sambil kuliah, yang tidak jarang mengganggu konsentrasi dan prestasi akademis mereka.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga, dan setiap pihak harus berperan aktif dalam memastikan akses yang adil dan merata bagi semua kalangan. Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi UKT yang kian melejit?

Jawabannya di Interupsi malam ini bersama, Sujiwo Tejo, Budayawan, Billy Mambrasar, Stafsus Milenial Presiden, Putra Nababan, Anggota Komisi X F-PDIP, Zararah Azhim Syah, Senat Mahasiswa UIN Jakarta, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live hanya diu iNews.

(Khafid Mardiyansyah)