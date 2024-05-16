Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Sita Rumah Mewah Bak Istana Milik Tersangka Korupsi PT Timah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:37 WIB
Kejagung Sita Rumah Mewah Bak Istana Milik Tersangka Korupsi PT Timah
Kejagung sita rumah mewah milik tersangka korupsi timah (Foto : Puspenkum Kejagung)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan rumah mewah bak istana milik tersangka TN alias AN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM seluas 805 m2 di Summarecon Serpong, Banten dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan oleh setelah ditemukan oleh Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung pada Selasa 14 Mei 2024.

"Satu unit rumah dengan luas 805 m2 milik atas nama tersangka TN alias AN yang terletak di Summarecon Serpong, Banten," kata Ketut, Kamis (16/5/2024).

Ketut menjelaskan, rumah mewah tersenut diperoleh berdasarkan jual beli pada 21 Juli 2018. Atas temuan melakukan tindakan penyitaan bersama dengan Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS.

"Adapun kegiatan penyitaan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022," jelasnya.

Selanjutnya, Tim Penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136606/ilustrasi_sidang_vonis-x75m_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun Divonis 3 hingga 10 Tahun Penjara, Denda Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111038/penangkapan_buronan-gHCj_large.jpg
Sempat Buron, Kejagung Tangkap Dirut PT KTM Terkait Kasus Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110358/kejaksaan_agung-HFtA_large.jpeg
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103151/harvey_moeis_divonis_rendah-tC3A_large.jpg
KY Usut Tuntas Laporan terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan Harvey Moeis: Menjadi Perhatian Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096791/ilustrasi_persidangan-OuPS_large.jpeg
Bacakan Pleidoi, Terdakwa Kasus Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094501/eks_kadis_esdm_babel_amir_syahbana_divonis_4_tahun_penjara_dalam_kasus_timah-liHN_large.jpg
Eks Kadis ESDM Babel Amir Syahbana Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Timah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement