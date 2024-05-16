Kejagung Sita Rumah Mewah Bak Istana Milik Tersangka Korupsi PT Timah

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan rumah mewah bak istana milik tersangka TN alias AN selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM seluas 805 m2 di Summarecon Serpong, Banten dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan oleh setelah ditemukan oleh Tim Pelacakan Aset pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung pada Selasa 14 Mei 2024.

"Satu unit rumah dengan luas 805 m2 milik atas nama tersangka TN alias AN yang terletak di Summarecon Serpong, Banten," kata Ketut, Kamis (16/5/2024).

Ketut menjelaskan, rumah mewah tersenut diperoleh berdasarkan jual beli pada 21 Juli 2018. Atas temuan melakukan tindakan penyitaan bersama dengan Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS.

"Adapun kegiatan penyitaan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022," jelasnya.

Selanjutnya, Tim Penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan.