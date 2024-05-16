Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dampingi Nursiyah di PN Jakut, RPA Perindo Bakal Ajukan Pembebasan Bersyarat

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:42 WIB
Dampingi Nursiyah di PN Jakut, RPA Perindo Bakal Ajukan Pembebasan Bersyarat
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jeannie Latumahina mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Yang mana Nursiyah, perempuan yang diduga dikriminalisasi perusahaan ekspor ikan PT SLT di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara diputuskan untuk ditahan selama 1 tahun tiga bulan.

"Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan kalau kemarin 1 tahun 10 bulan hari ini diputuskan 1 tahun 3 bulan,"kata Jeannie saat mendampingi Nursiyah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (16/5/2024).

Adapun langkah selanjutnya sayap partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan mengajukan pembebasan bersyarat terhadap Nursiyah. Karena Nursiyah memiliki seorang anak balita dan masih perlu pendampingan.

"Pada langkah dari Relawan perempuan dan anak partai perindo dan kami akan mengajukan pembebasan bersyarat, karena dia memiliki anak balita dan harus didampingi,"kata dia.

Selain itu, pihaknya sedang berupaya untuk memikirkan langkah selanjutnya. Terutama dalam rangka memenuhi hak-hak ketenagakerjaan Nursiyah yang direnggut oleh perusahaan Ikan wilayah Jakarta Utara.

Diketahui, Nursiyah telah bekerja selama 6 tahun. Ia pun bekerja dari pagi hingga subuh dengan gaji dibawah UMR.

Halaman:
1 2
1 2
      
