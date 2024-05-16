Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dugaan Kriminalisasi Pekerja, RPA Perindo Tuntut Perusahaan Ikan Jakut Rp600 Juta

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |18:55 WIB
Dugaan Kriminalisasi Pekerja, RPA Perindo Tuntut Perusahaan Ikan Jakut Rp600 Juta
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jeannie Latumahina mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Yang mana Nursiyah, perempuan yang diduga dikriminalisasi perusahaan ekspor ikan PT SLT di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara diputuskan untuk ditahan selama 1 tahun tiga bulan.

"Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan kalau kemarin 1 tahun 10 bulan hari ini diputuskan 1 tahun 3 bulan,"kata Jeannie saat mendampingi Nursiyah di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (16/5/2024).

Meski ada mediasi dengan instansi terkait, namun Jeannie meminta perusahaan tetap menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab pada Nursiyah.

"Kami menuntut Rp600 juta, kewajiban-kewajiban yang tidak dibayarkan kami bawa ke ranah hukum. Kalau tidak ada ancaman paling sedikit 8 tahun penjara dan hak perijinan dari perusahaan dicabut,"tutur perempuan yang aktif dalam Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Ketua DPP RPA Bidang Hukum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Amriadi Pasaribu mengatakan bahwa hal itu dilakukan guna memenuhi hak-hak dari Nursiyah.

Diketahui, Nursiyah telah bekerja selama 6 tahun. Ia pun bekerja dari pagi hingga subuh dengan gaji dibawah UMR.

Halaman:
1 2
      
