Sidang Etik Berlanjut, Dewas Dengarkan Pembelaan Nurul Ghufron Besok

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menggelar sidang dugaan pelanggaran etik terhadap Wakil Ketua Lembaga Antirasuah Nurul Ghufron.

Ia diduga menyalahgunakan wewenang membantu mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).

Ghufron pun akan menyampaikan pembelaannya sebagai terlapor dalam sidang selanjutnya.

"Besok akan ada sidang lanjutan, yaitu pembelaan dari saya," kata Ghufron, Kamis (16/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ghufron belum membocorkan materi apa yang akan dijadikan pembelaannya.

Hari ini, sidang tersebut beragendakan mendengarkan tiga saksi dan dua ahli. Namun, satu ahli ditolak Dewas karena dianggap keahliannya tidak sesuai dengan materi sidang etik.