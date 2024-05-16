Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Panggil Nadiem Makarim Bahas Kenaikan UKT Perguruan Tinggi Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |20:47 WIB
DPR Panggil Nadiem Makarim Bahas Kenaikan UKT Perguruan Tinggi Besok
A
A
A

JAKARTA - Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim pada hari Jumat (17/5/2024) besok.

Pemanggilan ini dalam rangka untuk menanyakan periha kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi.

"Besok menterinya kita panggil," kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Legislator Demokrat itu mengaku prihatin atas kenaikan UKT yang dinilai terjadi secara dadakan tersebut. Menurutnya, kenaikan yang mendadak ini tidak manusiawi.

"Kalau naiknya 10-20% sangat mungkin bisa ditolerir, tapi kalau kenaikannya 300%- 500% kayaknya ada yang aneh," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
