Kasus Kematian Vina Cirebon, Hotman Paris Minta Polisi Lakukan BAP Ulang

JAKARTA - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya menemui keluarga mendiang Vina Dewi Arsita, perempuan asal Cirebon tewas dibunuh sekumpulan geng motor pada 2016 lalu.

Baru-baru ini, kisah tragis meninggalnya Vina itu sempat dibuatkan film berjudul "Vina: Sebelum 7 Hari" salah satu film sejauh ini masih tayang di bioskop.

Melihat kasus kematian Vina masih belum rampung, karena tiga pelaku masih dalam berkeliaran diluar. Hotman Paris turut membantu korban Vina tengah mencari keadilan.

Langkah pertama dilakukan Hotman menemui keluarga Vina telah dipertemukan pada hari ini, Kamis (16/5/2024) di Mal Central Park, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tampak hadir ayah Vina, Wasnadi, ibu Vina, Sukaesih, dan kakak Vina, Marliana di hadapan Hotman.

Dalam pertemuan itu, Hotman menghimbau kepada Polda Jabar untuk melakukan BAP ulang, termasuk kedelapan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini telah divonis majelis hakim.

"Himbauan kami khususnya identitas tiga orang ini bisa ketahuan karena agar keluarganya mulai dipanggil untuk di BAP ulang untuk mengetahui tiga DPO ini, karena ini sangat menyentuh rasa keadilan di Indonesia," ujar Hotman Paris Hutapea dalam konferensi pers di kawasan Grogol, Jakarta Barat Kamis (16/5/2024).

Hotman juga menghimbau kepada Kepala Desa Banjarwangun serta Camat dari Kabupaten Cirebon untuk memeriksa ketiga warga diduga kuat berasal dari sana.