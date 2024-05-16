Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pendiri Taman Anak Pesisir Harap Kebaikan MNC Peduli Terus Meluas

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:25 WIB
Pendiri Taman Anak Pesisir Harap Kebaikan MNC Peduli Terus Meluas
A
A
A

JAKARTA - Pendiri Taman Anak Pesisir, Aceng Gimbal mengahturkan terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah menyalurkan buku bacaan kepada siswa didiknya, dalam rangka Hari Buku Nasional.

"MNC Peduli memberikan 100 buku kepada rumah baca kita ini yang memang buku-buku kita sudah mulai berkurang karena waktu itu kena ujan badai, kena angin, hujan dan kan ini gak ada tutupnya jadi banyak yang hilang juga," ungkap saat ditemui, Kamis (16/5/2024).

Aceng berharap gerakan MNC Peduli yang peka terhadap literasi dan minat baca anak semakin meluas. Sehingga, kata dia, hal ini pun meningkatkan minat baca di Indonesia.

"Intinya senang banget dengan kehadiran MNC Peduli. Mudah-mudahan ini meluas dan berbuat baik kepada siapapun sehingga manfaatnya dirasakan di seluruh Indonesia, " ujarnya.

Diketahui, MNC Peduli membagikan buku kepada Taman Anak Pesisir, Jalan Manunggal 7, RT 06/04, Cilincing, Jakarta Utara. Pembagian ini dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada 23 April silam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183//mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185054//mnc_peduli-rAeL_large.jpg
Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih 2 Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722//mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699//mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489//mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262//mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement