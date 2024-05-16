Pendiri Taman Anak Pesisir Harap Kebaikan MNC Peduli Terus Meluas

JAKARTA - Pendiri Taman Anak Pesisir, Aceng Gimbal mengahturkan terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah menyalurkan buku bacaan kepada siswa didiknya, dalam rangka Hari Buku Nasional.

"MNC Peduli memberikan 100 buku kepada rumah baca kita ini yang memang buku-buku kita sudah mulai berkurang karena waktu itu kena ujan badai, kena angin, hujan dan kan ini gak ada tutupnya jadi banyak yang hilang juga," ungkap saat ditemui, Kamis (16/5/2024).

Aceng berharap gerakan MNC Peduli yang peka terhadap literasi dan minat baca anak semakin meluas. Sehingga, kata dia, hal ini pun meningkatkan minat baca di Indonesia.

"Intinya senang banget dengan kehadiran MNC Peduli. Mudah-mudahan ini meluas dan berbuat baik kepada siapapun sehingga manfaatnya dirasakan di seluruh Indonesia, " ujarnya.

Diketahui, MNC Peduli membagikan buku kepada Taman Anak Pesisir, Jalan Manunggal 7, RT 06/04, Cilincing, Jakarta Utara. Pembagian ini dalam rangka memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada 23 April silam.