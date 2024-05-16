Viral Bocah 7 Tahun di Ciseeng Diduga Dilecehkan, Polisi Selidiki

BOGOR - Viral di media sosial bocah berusia 7 tahun diduga menjadi korban pelecehan di wilayah Ciseeng, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut.

Dalam unggahan beredar, orangtua dari korban berinisial SN menceritakan kronologi singkat yang dialami anaknya pada 22 April 2024 lalu. Disebutkan, peristiwa itu berawal ketika sedang berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah adik iparnya.

Sang bocah dan anak adik iparnya dipanggil terduga pelaku yang rumahnya berdampingan. Dari situ, korban mengaku dilecehkan oleh terduga pelaku.

Pihaknya telah mendatangi terduga pelaku tetapi tidak mengakui perbuatannya. Sehingga, dugaan tindak pelecehan ini dilaporkan olehnya ke polisi.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Lumara mengatakan pihaknya telah menerima laporan polisi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor. Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada pelapor dan korban, memberikan rujukan pemeriksaan visum dan pemeriksaan psikologi. Langkah selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yang disebutkan dalam pemeriksaan korban," ucap Teguh.

(Angkasa Yudhistira)