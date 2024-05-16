Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabur dari Rumah 4 Hari Lalu, Perempuan Ini Ditemukan Tewas di Kali Cikeas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |19:56 WIB
Kabur dari Rumah 4 Hari Lalu, Perempuan Ini Ditemukan Tewas di Kali Cikeas
A
A
A

BOGOR - Warga Desa Bojongkulur, Kecamatab Gunung Putri, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat perempuan di Kali Cikeas. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan mayat perempuan tersebut ditemukan warga sekira pukul 13.00 WIB. Dimana, Ketua RT setempat mendapat laporan dari warganya bahwa telah menemukan sesosok mayat di Kali Cikeas.

"Ketua RT telpon kepada Binmas dan langsung koordinasi kepada Polsek," kata Didin dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Dari situ, pihaknya bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi. Diketahui, mayat perempuan itu berinisial SN (36) asal Kota Bekasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697//alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184948//mayat-wzJa_large.jpg
Polisi Ungkap Ada Luka Akibat Sajam di Tubuh Mayat Terbungkus Plastik di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922//mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184515//mayat-8bBg_large.jpg
Polisi Usut Mayat Dalam Kantong Plastik di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184430//mayat-vTka_large.jpeg
Geger, Mayat Pria Terbungkus Plastik Ditemukan di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement