Kabur dari Rumah 4 Hari Lalu, Perempuan Ini Ditemukan Tewas di Kali Cikeas

BOGOR - Warga Desa Bojongkulur, Kecamatab Gunung Putri, Kabupaten Bogor digegerkan dengan temuan mayat perempuan di Kali Cikeas. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolsek Gunung Putri AKP Didin Komarudin mengatakan mayat perempuan tersebut ditemukan warga sekira pukul 13.00 WIB. Dimana, Ketua RT setempat mendapat laporan dari warganya bahwa telah menemukan sesosok mayat di Kali Cikeas.

"Ketua RT telpon kepada Binmas dan langsung koordinasi kepada Polsek," kata Didin dalam keterangannya, Kamis (16/5/2024).

Dari situ, pihaknya bergegas menuju lokasi untuk melakukan olah TKP dan evakuasi. Diketahui, mayat perempuan itu berinisial SN (36) asal Kota Bekasi.