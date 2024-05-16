Kronologi Casis Bintara Polri Dibegal di Kebon Jeruk

JAKARTA - Calon siswa (casis) Bintara Polri, Satrio Mukti Raharjo (18) menjadi korban begal di Jalan Arjuna, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ternyata, korban dibegal pada saat berangkat untuk mengikuti tes.

Wadireskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulisdiyanto mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu.

"Korban tersebut adalah masyarakat yang sedang mendaftarkan diri selaku calon siswa brigadir polisi. Pada saat itu, korban sedang akan melaksanakan tes," kata Imam di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2024).

Imam menjelaskan, korban saat itu berangkat dari kediamannya sejak pukul 04.00 WIB. Di tempat kejadian perkara (TKP) korban tiba-tiba dipepet oleh empat pelaku.

"Tanpa basa basi dengan kesadisannya langsung menebas korban tersebut," ucapnya.

Atas serangan itu korban pun menjadi tak berdaya dengan mengalami luka berat berupa paha dengan luka robek, dan jari kelingkung putus.

"Yang mengakibatkan korban tersebut harus dirawat secara intensif," ucap dia.