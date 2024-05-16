Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Satu Pelaku Begal Casis Bintara Ditembak Mati Polisi, Dokter Forensik: Satu Luka Tembak di Dada

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |23:37 WIB
Satu Pelaku Begal Casis Bintara Ditembak Mati Polisi, Dokter Forensik: Satu Luka Tembak di Dada
Dokter forensik RS Polri, Niken (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menembak mati satu dari lima pelaku dalam kasus begal, dengan korban calon siswa (casis) Bintara Polri bernama Satrio Mukti Raharjo (18). Dokter forensik mengungkap polisi menembak pelaku pada bagian dada.

Adapun pelaku yang dihempaskan timah panas itu berinisial PN. PN merupakan salah satu pelaku utama yang juga berperan membacok korban.

"(Luka tembak) Dada, jadi dada, pertengahan dada, keluar di dada kiri dan cuman 1 luka tembak," kata Dokter Forensik Rumah Sakit Polri, Niken di RS Polri Kramat Jati, Kamis (16/5/2024).

Luka tembak itu ditemukan saat pemeriksaan jenazah. Adapun, timah panas itu menembus dari bagian depan tubuh pelaku ke bagian belakang.

Telusuri berita news lainnya
