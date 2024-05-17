Momen Raja Majapahit Beri Suaka ke Penguasa Campa Usai Pergolakan Politik

KERAJAAN CAMPA memiliki hubungan istimewa dengan Majapahit di masa itu. Bahkan karena Istimewanya hubungan keduanya, konon Raja Campa pernah meminta suaka untuk menyelematkan diri karena pergolakan politik di dalam negerinya.

Ya, Kerajaan Campa menang sudah populer kaitannya dengan sejarah Majapahit. Sebab salah satu istri permaisuri raja Majapahit terakhir, Brawijaya V konon juga Putri Campa. Kerajaan Campa ini merupakan, kerajaan tua yang namanya telah dikenal sejak di awal abad pertama Masehi.

Karenanya, kerajaan ini sesungguhnya jauh lebih tua dari Majapahit. Ketika Majapahit tumbuh sebagai kerajaan besar, Kerajaan Campa telah menjalin hubungan persahabatan dengan Majapahit, dikutip dari buku "Sejarah Kerajaan Bawahan Majapahit di Luar Jawa dan Luar Negeri".

Sebagai kerajaan tua, Campa bahkan sudah lama menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, sebelum Majapahit berdiri. Di era Kerajaan Kertanegara, raja Singasari terakhir, Campa juga telah melakukan persahabatan dengan Jawa.

Bahkan Singasari dan Campa sempat menjalin hubungan lebih dekat melalui pernikahan di mana Putri Tapasi, dari Singasari dinikahi oleh Raja Jaya Singawarman III dari Campa. Dengan ikatan pernikahan itulah, hubungan Singasari dengan Campa sangat akrab karena berada dalam ikatan kekeluargaan.

Salah satu dampak positifnya bagi Singasari adalah ketika tentara Mongol atas suruhan Kubilai Khan pada akhir abad 13 M hendak menghukum Prabu Kertanegara, mereka mendapat kecaman keras dari Raja Singawarman, penguasa Campa. Keakraban hubungan Campa dengan Jawa ini kemudian berlanjut ketika Singasari telah runtuh dan Majapahit berdiri.

Pada 1314 M, misalnya ketika Majapahit dipimpin Prabu Jayanagara, bekas Raja Campa yang bernama Che Nang terusir dari negaranya. Lalu pada 1318 M Che Nang meminta suaka politik ke Jayanegara selaku raja Majapahit saat itu.