HOME NEWS NASIONAL

Kisah Ratu Shima, Satu-satunya Wanita Cantik Penguasa Terkuat Kerajaan Kalingga

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:25 WIB
Kisah Ratu Shima, Satu-satunya Wanita Cantik Penguasa Terkuat Kerajaan Kalingga
Ilustrasi kisah ratu Shima ( Foto : Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Ratu Shima, satu-satunya wanita cantik penguasa terkuat Kerajaan Kalingga. Dalam sejarah memang memperlihatkan Ratu Jay Shima menjadi ratu yang pertama di tanah Jawa.

Meski merupakan ratu di tanah Jawa, namun Ratu Jay Shima tidak Berilahir atau berasal dari Jawa.

Berikut kisah Ratu Shima, satu-satunya wanita cantik penguasa terkuat Kerajaan Kalingga:

Dikisahkan pada buku "Perempuan - Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa" tulisan Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, Ratu Shima lahir di sekitar wilayah Sungai Musi di Banyuasin 611.

Menariknya sang ratu itu bukanlah dari seseorang darah biru atau keturunan raja. Dia hanyalah putri Brahmana, putri seorang pendeta yang sekarang tinggal di wilayah yang sekarang disebut Palembang.

Namun ada pendapat lain dimana sang pemimpin perempuan pertama di Jawa ini merupakan putri Hyang Sailendra atau cucu Santanu dari Sriwijaya. Pendapat lain menyebutkan bahwa Ratu Jay Shima merupakan putri Depunta Hyang Sri Yayanaga, raja Sriwijaya dan Sempula.

Namun dari tiga pendapat itu, tidak dapat dipastikan apakah Ratu Jay Shima merupakan putri dari seseorang pendeta yang tinggal di wilayah Melayu Sribuja, Hyang Sailendra, atau Depunta Hyang Sri Yayanaga.

Tetapi bila ditelusuri merunut tempat kelahirannya, yaitu di sekitar Sungai Musi Banyuasin, maka diperkirakan bahwa Ratu Jay Shima merupakan putri pendeta yang tinggal di wilayah Melayu Sribuja (Palembang).

