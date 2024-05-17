Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Menkes Sebut Besaran Iuran KRIS Pengganti Sistem Kelas BPJS Segera Diputuskan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |06:25 WIB
Menkes Sebut Besaran Iuran KRIS Pengganti Sistem Kelas BPJS Segera Diputuskan
Menkes Budi Gunandi Sadikin (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa iuran kelas rawat inap standar (KRIS) yang nantinya berlaku menggantikan sistem kelas BPJS akan segera diputuskan dalam waktu dekat.

Menteri Budi menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan sejumlah pertimbangan untuk menentukan berapa besaran iuran yang akan ditetapkan dalam sistem KRIS ini.

 BACA JUGA:

Namun, ia memberikan bocoran bahwa penetapan besaran iuran itu tak lama lagi akan segera diputuskan. "Sebenarnya sebentar lagi sudah final kok," kata Budi di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

