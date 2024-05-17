DPR Desak Sanksi Tegas Oknum Travel yang Berangkatkan Jamaah Haji Tak Pakai Visa Resmi

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendesak kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada para oknum seperti agen travel yang ingin memberangkatkan jamaah haji dengan visa yang tidak resmi, dalam hal ini visa haji.

Maman menyayangkan masih ditemukannya calon jemaah haji asal Indonesia yang tidak menggunakan visa haji resmi dalam melaksanakan ibadahnya.

Hal ini diungkap dalam diskusi bertajuk 'Antisipasi Maraknya Jemaah Haji dan Umroh Tanpa Visa Resmi, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

BACA JUGA: Wawali Depok Lepas 440 Calhaj Kloter Pertama di UIII Sukmajaya

"Kami menyayangkan banyaknya calon jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji resmi," kata Maman secara virtual.

BACA JUGA: Pertamina Siap Layani Avtur Penerbangan Haji 2024

Legislator PKB itu meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) menindak tegas para oknum dari agen travel yang terbukti menyalahi aturan dengan memberangkatkan jemaah haji tanpa visa yang resmi. "Agent travel juga harus ditindak karena mereka yang memberangkatkan,” ujarnya.