Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tahapan Pilkada 2024 Sudah Berjalan, Bawaslu Harap Sentra Gakkumdu Terbentuk Akhir Mei

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |08:04 WIB
Tahapan Pilkada 2024 Sudah Berjalan, Bawaslu Harap Sentra Gakkumdu Terbentuk Akhir Mei
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap agar sentra Gakkumdu pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah mulai terbentuk pada akhir Mei ini. Hal ini menyusul sudah berjalannya tahapan Pilkada 2024.

"Kami harap akhir Mei 2024 sudah dibentuk. Karena waktu terus berjalan, tidak mungkin ditunda sampai bulan depan,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dikutip Jumat (17/5/2024).

Untuk mempercepat pembentukan Gakkumdu, kata dia, Bawaslu akan segera melakukan pertemuan maraton dengan pihak kepolisian dan kejaksaan. Ketiga lembaga akan duduk bersama dalam upaya menegakkan keadilan pemilu.

"Kami harap pada Juni 2024 akan ada rapat koordinasi nasional. Rapat tersebut untuk menyamakan persepsi ketiga lembaga sesuai kewenangannya masing-masing, dalam Pilkada 2024,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembentukkan Sentra Gakkumdu ini sangat penting dalam rangka mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan pendaftaran calon kepada daerah. Menurutnya, hal tersebut lumrah terjadi dalam setiap tahapan pencalonan.

"Sehingga masyarakat tidak bingung mencari tempat untuk melaporkan pelanggaran. Jika ada Gakkumdu langsung saja melapor dengan menyertakan syarat-syarat pelaporan,” pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3123968/ilustrasi_bawaslu-oY1E_large.jpg
Bawaslu Dorong Penguatan Keterwakilan Perempuan di UU Kepemiluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/337/3123156/ilustrasi_bawaslu-kWof_large.jpg
Minta Perkuat Pengawasan PSU, Bawaslu: Kita Jalankan Tugas Sesuai Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/337/3087836/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja_pimpin_jumpa_pers-UxwV_large.jpeg
Bawaslu RI Putuskan Video Prabowo Endorse Ahmad Lutfi Bukan Pelanggaran Pemilu, Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075749/ketua_bawaslu_ri_rahmat_bagja-Bnus_large.jpg
Bawaslu RI Usut Dugaan Intimidasi Relawan Paslon oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996613/jika-gugatan-01-dan-03-dikabulkan-mk-bawaslu-siap-lakukan-pengawasan-psu-n6U2ZsHZe7.jpg
Jika Gugatan 01 dan 03 Dikabulkan MK, Bawaslu Siap Lakukan Pengawasan PSU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/337/2988654/bawaslu-berikan-sanksi-teguran-ketua-kpu-buntut-dugaan-penggelembungan-suara-golkar-SdqXuHitbV.jpg
Bawaslu Berikan Sanksi Teguran Ketua KPU Buntut Dugaan Penggelembungan Suara Golkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement