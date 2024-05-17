Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RPA Perindo Kawal Hak Ketenagakerjaan Nursiyah: Kami Akan Berikan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:58 WIB
RPA Perindo Kawal Hak Ketenagakerjaan Nursiyah: Kami Akan Berikan Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum
JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo memastikan bakal terus mengawal Nursiyah, seorang ibu yang diduga diupah dibawah UMP oleh perusahaan eksportir di Jakarta Utara.

Kasus ini akan terus didampingi jika Suku Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara tak mampu menyelesaikan.

Pada hari ini RPA Partai Perindo menyerahkan dokumen pendukung atas tindakan perusahaan itu kepada Nursiyah. Selanjutnya, Suku Dinas Ketenagakerjaan bakal membuat nota pemeriksaan.

"Jika kasus ini tidak terselesaikan di sini maka akan dilanjutkan ke tingkat provinsi," ucap Ketua DPP RPA Partai Perindo Jeannie Latumahina.

Jeannie menegaskan bahwa pendampingan ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

