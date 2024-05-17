Golkar Resmi Usung Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 mendatang.

Surat rekomendasi ini diberikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang didampingi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar usai menggelar pertemuan tertutup dengan Khofifah-Emil.

"Kita sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur," kata Airlangga dalam jumpa pers di kediamannya, kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024) malam ini.

Airlangga menyampaikan bahwa Partai Golkar konsisten ingin melanjutkan keberhasilan yang telah ditoreh di Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah-Emil ini.